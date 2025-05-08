Как легко просыпаться утром: советы, которые работают

Свет с утра помогает организму быстрее проснуться — советуют ученые / © Pexels

Реклама

Просыпаться утром бывает тяжело, особенно если вечер затянулся за работой или фильмом. Однако есть проверенные советы, помогающие организму «включиться» без лишнего стресса.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на ведущих специалистов по сну.

Как объясняет доктор Даниэль Бароун из Центра медицины сна Вейля Корнелльского университета, нет «идеального времени» для пробуждения. Самое важное — это регулярность: просыпаться каждый день в одно и то же время, даже в выходные. Это помогает организму работать слаженно согласно циркадным ритмам.

Реклама

По мнению доктора Хелен Берджесс, регулярный сон регулирует не только цикл отдыха, но и гормональный фон, температуру тела, аппетит и настроение. Резкие изменения времени пробуждения могут вызвать сонливость и дезориентацию. Исследования доказывают, что нерегулярный сон повышает риск ожирения, диабета, сердечных заболеваний и психических расстройств.

«Если вы отсыпаетесь на выходных, это признак того, что в течение недели ваш организм не получает достаточного отдыха», — объясняет ученый Марианна Фигейро.

В таком случае лучше проснуться в обычное время и позволить себе короткий дневной сон.

Важным шагом после пробуждения является свет.

Реклама

«Как только открыли глаза — раскройте шторы или включите лампу», — советует доктор Бароун.

Утренний свет активирует мозг и стимулирует выработку кортизола, помогающего организму войти в активное состояние. Даже в пасмурные дни естественный свет оказывает положительное влияние, а в темный сезон следует использовать яркую искусственную лампу.

Еще один важный аспект — не нажимать кнопку «еще 10 минут» на будильнике. По словам исследователя сна Энн Роджерс, это только затягивает момент пробуждения и мешает восстановить энергию. Если вы не выспались, лучше установить будильник на позже.

«Желание вздремнуть — сигнал, что вы не выспались. Если график позволяет, позвольте себе сон до природного пробуждения», — добавляет доктор Кэтрин Шарки.

Реклама

Напомним, ученые назвали несколько ароматов, которые оказывают успокаивающий эффект, помогают расслабиться и быстрее заснуть.