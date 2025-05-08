Як легко прокидатися вранці: поради, які працюють

Світло зранку допомагає організму швидше прокинутись — радять науковці / © Pexels

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Прокидатися вранці буває важко, особливо якщо вечір затягнувся за роботою чи фільмом. Однак є перевірені поради, які допомагають організму «увімкнутися» без зайвого стресу.

Про це пише The New York Times із посиланням на провідних фахівців зі сну.

Як пояснює доктор Даніель Бароун із Центру медицини сну Вейля Корнелльського університету, не існує «ідеального часу» для пробудження. Найважливіше — це регулярність: прокидатися щодня в один і той самий час, навіть вихідними. Це допомагає організму працювати злагоджено згідно з циркадними ритмами.

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На думку докторки Гелен Берджесс, регулярний режим сну регулює не лише цикл відпочинку, а й гормональний фон, температуру тіла, апетит і настрій. Натомість різкі зміни часу пробудження можуть викликати сонливість і дезорієнтацію. Дослідження доводять, що нерегулярний сон підвищує ризик ожиріння, діабету, серцевих хвороб та психічних розладів.

«Якщо ви відсипляєтесь вихідними, це ознака того, що протягом тижня ваш організм не отримує достатнього відпочинку», — пояснює науковиця Маріанна Фігейро.

У такому разі краще прокинутись у звичний час і дозволити собі короткий денний сон.

Важливим кроком після пробудження є світло.

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«Щойно відкрили очі — розкрийте штори або ввімкніть лампу», — радить доктор Бароун.

Ранкове світло активує мозок і стимулює вироблення кортизолу, який допомагає організму увійти в активний стан. Навіть у похмурі дні природне світло має позитивний вплив, а в темний сезон варто використовувати яскраву штучну лампу.

Ще один важливий аспект — не натискати кнопку «ще 10 хвилин» на будильнику. За словами дослідниці сну Енн Роджерс, це тільки затягує момент пробудження і заважає відновити енергію. Якщо ви не виспалися, краще одразу встановити будильник на пізніший час.

«Бажання подрімати — сигнал, що ви не виспалися. Якщо графік дозволяє, дозвольте собі сон до природного пробудження», — додає докторка Кетрін Шаркі.

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