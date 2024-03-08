Как уберечь брак от развода после 50: советы для пар

Изнурительный быт, дети, возрастные кризисы, накопление обид и многие другие нечасто становятся яблоком раздора даже среди крепких и длительных браков. Ожидания не оправдываются, а взгляды расходятся. И с кризисом в отношениях сталкивается едва ли не каждая пара. Впрочем, далеко не всем удается "выйти из нее".

Как уберечь брак в зрелом возрасте – рассказываем дальше.

Признаки ненадежного брака

Перед тем как строить семью, следует убедиться, что ваш партнер или партнер действительно и человек, с которым можно связать жизнь.

Эксперты приводят ряд признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ваш брак может быть не крепким:

Недоверие и постоянные проверки.

Постоянные подозрения могут стать предпосылкой для постоянных конфликтов, а впоследствии и разрыва.

Предостережения от друзей и знакомых

Незаинтересованность интересов друг друга

"Бывает, что впоследствии люди начинают удаляться друг от друга. Даже в свободное от работы время каждый начинает жить своими интересами. Муж постоянно где-то исчезает с друзьями, жена идет в салон красоты или к подругам. Важно не то, что у каждого свои интересы и хобби (так и должно быть), а то, что люди просто перестали нуждаться в общении и присутствии друг друга».

Резкое изменение отношения к партнеру

Эмоциональные качели

Утрата интимной близости

Парнер начинает "раздражать"

Запрет на личные интересы.

Почему расходятся пары, которые долго вместе

Случается, что крепкий, на первый взгляд, союз неожиданно распадается, несмотря на долгие общие годы, прожитые вместе. В частности, статистика последних лет указывает на то, что количество разводов в позднем возрасте увеличилось вдвое. Люди не хотят хранить относить по разным причинам.

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Психологи приводят основные причины разрыва пар после длительных отношений:

Накопление большого количества образов

Несмотря на то, что партнеры со временем раскрываются и зададишься ты знаешь о другом человеке абсолютно все, раздражение никуда не исчезает. Не редко, вместо того, чтобы разобрать причину конфликта, влюбленные держат обиды в себе. Со временем их становится так много, что они приводят к сильным ссорам, а иногда даже разводу.

Возрастной кризис

По статистике, с этой проблемой чаще всего сталкиваются мужчины. Происходит тотальная переоценка ценностей, осознание того, что жизнь подходит к концу, тоска по молодости, страх отсутствия достижений. Чтобы наверстать упущенное, мужчины могут уйти из продолжительного брака в гораздо младшую партнершу. Впрочем, с возрастным кризисом встречается и у женщин.

Распределение семейных ролей

Недовольство семейными ролями

С возрастом люди начинают отдавать себе отчет, что значительную часть жили не так как хотели сами, а скорее по стереотипам общества. Переживаемые радости обесцениваются, потери сводятся в абсолют. Решение приходит само собой – нужно разводиться. Люди часто устают отдавать что-либо партнеру и хотят пожить для себя.

Утрата партнерами привлекательности

Еще один пункт — супруги начинают воспринимать друг друга как должное и исчезают желания совершенствоваться. В паре исчезает флирт, романтика, желание удивлять вторую половинку. Все становится привычным, обыденным, однообразным. Партнер больше не привлекает ни физически, ни личности. Без общей отдачи брак теряет ценность.

Как уберечь долгий брак

Несмотря на сложности в отношениях, многие браки можно сохранить. По советам психологов, когда пара на грани развода – стоит успокоиться и учесть все аспекты. Прежде всего разобраться с тем, готова ли каждая из сторон бороться с проблемами и двигаться дальше. Часто в этом помогает общая терапия.

Советы от психологов, как уберечь брак:

Откровенные разговоры

Уважение друг к другу

Снисхождение к неудачам и промахам друг друга

Кризисы в отношениях – это нормально

Штамп в сознании, а не паспорте

Снятие семейных масок

Общие традиции.

Советы для пар в браке которым за 50

Пора сосредоточиться друг на друге

Часто в браке основное внимание уделяется детям, а отношения партнеров уходят на второй план. Так что когда дети становятся взрослыми — пора снова наслаждаться друг другом. Отношения могут набрать новые краски и стать по-новому интересными.

Не бойтесь рассказывать о страхах и сомнениях

Даже спустя общие долгие годы люди часто имеют привычку не делиться проблемами с близкими. Потребность быть услышанной и получить поддержку от близкого человека делает отношения более длительными.

Не воспринимать отношения как должное

С самого начала – это провальная позиция. Выражать уважение друг к другу, вместе развиваться и не бояться пройти сложности вместе.

Разрешить партнеру быть другим.

Раньше мы писали, психология реалити "Меняю женщину" поделилась советами, как избавиться от рутины в отношениях.

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