Магнитная буря 2 февраля: какова ее мощность

На днях на Солнце произошла мощная вспышка.

В Украине в воскресенье, 2 февраля, ослабеет геомагнитная активность. Магнитная буря в этот день ожидается с К-индексом 5 (желтый уровень).

Об этом сообщает портах meteoagent.

Несмотря на то, что магнитная буря стихла, она может оставаться ощутимой и влиять на самочувствие людей.

Заметим, что мощная солнечная вспышка произошла на Солнце 31 января. Вспышка класса M6.7 привела к выбросу корональной массы из-за начавшейся магнитной бури. Ее влияние сильно ощущалось 31 января-1 февраля. Это была самая мощная солнечная вспышка от 17 января.

Магнитная буря 2 февраля. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье. Люди, чувствительные к геомагнитным возмущениям, могут испытывать головные боли, бессонницу, перепады давления и усталость.

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