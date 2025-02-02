Магнітна буря 2 лютого: яка її потужність

В Україні в неділю, 2 лютого, послабшає геомагнітна активність. Магнітна буря цього дня очікується з К-індексом 5 (жовтий рівень).

Про це повідомляє портах meteoagent.

Незважаючи на те, що магнітна буря стихла, вона може залишатися відчутною та впливати на самопочуття людей.

Зауважимо, що потужний сонячний спалах стався на Сонці 31 січня. Спалах класу M6.7 спричинив викид корональної маси через що почалася магнітна буря. Її вплив сильно відчувався 31 січня-1 лютого. Це був найпотужніший сонячний спалах від 17 січня.

Магнітна буря 2 лютого. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї. Люди, чутливі до геомагнітних збурень, можуть відчувати головні болі, безсоння, перепади тиску і втому.

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