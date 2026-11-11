Стирка / © Freepik

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Сушка белья в холодное время года нередко превращается в длительный процесс, затягивающийся на дне и провоцирующий появление влажности или плесени в помещении. Ускорить сушку без дорогостоящей техники поможет простой и дешевый способ.

Об этом пишет Maison&Travaux.

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По данным источника, быстро высушить одежду поможет обычная бутылка с горячей водой (грелка) объемом от одного литра.

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Способ очень прост: бутылку ставят прямо под сушилку. Она постепенно отдает тепло и нагревает воздух вокруг вещей, благодаря чему влага из ткани испаряется гораздо быстрее.

Чтобы получить наилучший результат, следуйте следующим советам:

Хорошо отжимайте белье. Выбирайте максимальный режим отжима в стиральной машине.

Оставляйте пространство. Вешайте вещи на расстоянии друг от друга, чтобы между ними свободно проходил воздух.

Густые ткани — ближе к теплу. Джинсы, свитера и полотенца сохнут дольше всего, поэтому размещайте их прямо над бутылкой.

Проветривайте комнату. Открывайте окна хотя бы на несколько минут каждый день, чтобы выгнать лишнюю влагу из дома.

Издание отмечает, что этот трюк — отличная и дешевая замена сушильным машинкам, значительно увеличивающим счета за свет.

Напомним, зимой одежда после стирки может сохнуть несколько дней, особенно если дома нет сушильной машины. Однако японский метод развешивания белья помогает ускорить этот процесс без дополнительных затрат.

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