Семь "комплиментов", которые лучше не говорить, они могут обидеть человека

Комплименты нужны для того, чтобы поддержать собеседника или собеседницу, сделать собеседнику приятно. Но есть комплименты с которыми нужно быть осторожными, поскольку они не однозначны и могут обидеть человека.

Какие фразы лучше не говорить собеседникам?

Комплименты, которые могут оскорбить

"Ты молодец, пусть даже все считают иначе"

Не стоит говорить человеку о том, что все вокруг считают его самого или его действия неправильными. Человек может переживать из-за того, что другие считают его хуже.

"Наконец-то ты это сделал (сделала)"

Фразы типа "наконец-то ты закончил курсы", наконец-то нашла нормальную работу, мужчину и т.д." звучат для человека обидно, потому что вы напоминаете, что у человека долго что-то не получалось.

"Ты так похудела (похудел)"

Не всегда эта фраза будет приятной для человека, ведь неизвестно, почему он похудел. Это может быть личная трагедия, проблема со здоровьем.

Поэтому этот комплимент можно говорить только близким людям, которые, как вы знаете, стремились сбросить вес.

"Тебя не узнать с такой стрижкой, макияжем, в таком платье и т.п."

Такая фраза воспринимается не однозначно — не то как одобрение, не то как насмешка. Если вам действительно нравится новая прическа коллеги, лучше сделать это более конкретно.

"Без макияжа ты выглядишь гораздо лучше"

Мужчины, говоря такие слова женщине думают, что таким образом подчеркивают натуральную красоту женщины, на самом деле они говорят о ее неумении наносить косметику.

"Ты такой красивый, добрый, отзывчивый человек, странно, что ты все еще одинок (одинока)"

Эта фраза звучит как издевательство, а не комплимент и может восприниматься как намек на то, что человек все же недостаточно хорош для счастья в личной жизни.

И как тебе удалось найти такого мужчину, женщину, работу"

Такой "комплимент" намекает на то, что вы сомневаетесь в способностях собеседника. Более того, эта фраза в действительности обесценивает и унижает его.

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