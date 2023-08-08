WhatsApp представил общий доступ к экрану: детали

Эта функция уже присутствует в Google Meet и Zoom.

Сегодня, 8 августа, WhatsApp представил функцию совместного использования экрана для улучшения качества видеовызовов на своей платформе.

Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Что известно

Новая функция позволит вам делиться своими документами, фотографиями и даже контактами, доступными для видеовызовов. Чтобы воспользоваться ею, достаточно нажать кнопку "Поделиться". Так, вы сможете выбрать, что именно будет демонстрироваться – конкретное приложение или весь экран.

"Функция совместного использования экрана начала внедряться поэтапно на Android, iOS и Windows Desktop", – говорится в сообщении.

К сожалению, в Украине она пока недоступна.

Заметим, в мобильном мессенджере WhatsApp теперь можно перенести историю переписки с одного смартфона на другой. Для этого нужно просто отсканировать QR-код. Данные передаются локально и в зашифрованном виде.

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