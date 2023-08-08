WhatsApp представив спільний доступ до екрана: деталі

Ця функція вже присутня у Google Meet та Zoom.

Сьогодні, 8 серпня, WhatsApp представив функцію спільного використання екрана для покращення якості відеодзвінків на своїй платформі.

Про це повідомив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Що відомо

Нова функція дозволить вам ділитися своїми документами, фотографіями й навіть контактами, доступними для відеодзвінків. Щоб скористатися нею, достатньо натиснути кнопку "Поділитися". Так, ви зможете обрати, що саме демонструватиметься – конкретний застосунок або весь екран.

"Функція спільного використання екрана почала поетапно впроваджуватись на Android, iOS та Windows Desktop", – йдеться у повідомленні.

На жаль, в Україні вона поки є недоступною.

Зауважимо, у мобільному месенджері WhatsApp відтепер можна перенести історію листування з одного смартфона на інший. Для цього необхідно просто відсканувати QR-код. Дані передаються локально і в зашифрованому вигляді.

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