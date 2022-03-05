ДСНС додала до чат-боту у WhatsApp розділ "Радіація"

ДСНС додала до чат-боту у WhatsApp розділ "Радіація"

Крім того, в чат-боті розміщено поради стосовно надання першої допомоги.

Державна служба з надзвичайних ситуацій додала до чат-боту у WhatsApp розділ "Радіація".

Про це ДСНС повідомила у Фейсбук.

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У новому розділі українці можуть знайти поради щодо дій при радіаційній загрозі, а також ознойомитись з картою радіаційного фону на території України.

Крім того, в чат-боті розміщено поради стосовно надання першої допомоги. Інформація про пункти допомоги населенню постійно оновлюється.

Також команда ДСНС та WhatsApp працює над покращенням інтерфейсу.

"Користуйтесь лише перевіреною інформацією та тримайте оборону!" — написали в ДСНС.