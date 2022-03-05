Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

ДСНС додала до чат-боту у WhatsApp розділ "Радіація"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ДСНС додала до чат-боту у WhatsApp розділ "Радіація"

ДСНС

Крім того, в чат-боті розміщено поради стосовно надання першої допомоги.

Державна служба з надзвичайних ситуацій додала до чат-боту у WhatsApp розділ "Радіація".

Про це ДСНС повідомила у Фейсбук.

У новому розділі українці можуть знайти поради щодо дій при радіаційній загрозі, а також ознойомитись з картою радіаційного фону на території України. 

Крім того, в чат-боті розміщено поради стосовно надання першої допомоги. Інформація про пункти допомоги населенню постійно оновлюється.

Також команда ДСНС та WhatsApp працює над покращенням інтерфейсу.

"Користуйтесь лише перевіреною інформацією та тримайте оборону!" — написали в ДСНС.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація