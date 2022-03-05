Moody's припиняє комерційну діяльність у Росії

Понад сотня компаній виходять з російського ринку.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's від 5 березня припиняє комерційну діяльність у Росії.

Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.