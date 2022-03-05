Стало відомо, навіщо російський літак вилетів до США

Стало відомо, навіщо російський літак вилетів до США

Цим літаком можуть скористатися лише вищі посадові особи Росії.

Літак Іл 96-300 спецзагону "Росія" 5 березня вилетів із Санкт-Петербурга до Вашингтона, щоб забрати дипломатів РФ, яких США оголосили персонами нон-ґрата.

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Про це 5 березня повідомив речник МЗС Росії.

"Рейс Іл-96 Спеціального літного загону Росії відвезе з Вашингтона російських дипломатів, яких Штати оголосили персонами нон-ґрата", - сказав він.

Зазначимо, що цей літак - президентський борт Кремля. Ним можуть скористатися лише вищі посадові особи Росії.