Велика Британія закликала своїх громадян виїхати з Росії

Британський уряд рекомендував своїм громадянам не їздити до РФ або залишити її.

Міністерство закордонних справ Великої Британії порадило своїм громадянам розглянути питання виїзду з Російської Федерації, якщо їхня присутність там "не є важливою".

Про це повідомляє Sky News.

У оновлених рекомендаціях Міністерства закордонних справ йдеться, що люди повинні залишати Росію комерційними маршрутами, які ще залишилися. Там наголошується на поглибленні "кризи в Україні", що призвело до міжнародного осуду Росії та запровадження санкцій.

Раніше британський уряд вже застерігав людей від поїздок до Росії "через відсутність доступних варіантів перельоту для повернення до Великої Британії та підвищену нестабільність російської економіки".