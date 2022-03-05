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Велика Британія закликала своїх громадян виїхати з Росії

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Велика Британія закликала своїх громадян виїхати з Росії

Associated Press

Британський уряд рекомендував своїм громадянам не їздити до РФ або залишити її.

Міністерство закордонних справ Великої Британії порадило своїм громадянам розглянути питання виїзду з Російської Федерації, якщо їхня присутність там "не є важливою".

Про це повідомляє Sky News.

У оновлених рекомендаціях Міністерства закордонних справ йдеться, що люди повинні залишати Росію комерційними маршрутами, які ще залишилися. Там наголошується на поглибленні "кризи в Україні", що призвело до міжнародного осуду Росії та запровадження санкцій.

Раніше британський уряд вже застерігав людей від поїздок до Росії "через відсутність доступних варіантів перельоту для повернення до Великої Британії та підвищену нестабільність російської економіки".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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