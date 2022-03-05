Від обстрілів військових РФ в Україні загинуло 32 дитини, ще 70 травмовано - омбудсменка

Від обстрілів військових РФ в Україні загинуло 32 дитини, ще 70 травмовано - омбудсменка

Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту і правозахинсиків закрити небо в Україні від російської авіації.

Станом на 11 годину 5 березня 2022 від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 32 дитини, 70 отримали поранення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що внаслідок 47 обстрілів цивільних об’єктів на Київщині загинуло двоє дітей. Під завалами будинків в смт Бородянка на Київщині можуть перебувати біля сотні осіб, у тому числі діти. Їхня доля невідома.

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"У с. Мархалівка Фастівського району на Київщині ворожі снаряди забрали життя 3 дітей. Через ракетні та артилерійські обстріли у Харкові загинуло 5 дітей. На Київщині із танкових кулеметів колони військової техніки окупантів 4 березня 2022 року було розстріляно авто з 6 цивільними, 17-річна дівчина та жінка загинули, ще четверо отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років", – йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що російські війська продовжують цинічно порушувати право дітей на життя, яке закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини. Та закликала міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України: "Прошу, країни-члени НАТО, закрийте небо над Україною!".