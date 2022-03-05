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Від обстрілів військових РФ в Україні загинуло 32 дитини, ще 70 травмовано - омбудсменка

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Від обстрілів військових РФ в Україні загинуло 32 дитини, ще 70 травмовано - омбудсменка

Офіс Президента України

Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту і правозахинсиків закрити небо в Україні від російської авіації.

Станом на 11 годину 5 березня 2022 від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 32 дитини, 70 отримали поранення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що внаслідок 47 обстрілів цивільних об’єктів на Київщині загинуло двоє дітей. Під завалами будинків в смт Бородянка на Київщині можуть перебувати біля сотні осіб, у тому числі діти. Їхня доля невідома. 

"У с. Мархалівка Фастівського району на Київщині ворожі снаряди забрали життя 3 дітей. Через ракетні та артилерійські обстріли у Харкові загинуло 5 дітей. На Київщині із танкових кулеметів колони військової техніки окупантів 4 березня 2022 року було розстріляно авто з 6 цивільними, 17-річна дівчина та жінка загинули, ще четверо отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років", – йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що російські війська продовжують цинічно порушувати право дітей на життя, яке закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини. Та закликала міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України: "Прошу, країни-члени НАТО, закрийте небо над Україною!".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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