Україна ідентифікувала частину вбитих та полонених окупантів: список імен

Наразі у єдиному реєстрі вже є інформація про 550 ідентифікованих осіб.

Україна ідентифікувала та підсумувала інформацію про частину вбитих та полонених російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.

Наразі у єдиному реєстрі вже є інформація про 550 ідентифікованих осіб.

Ми закликаємо українців та всіх, хто може це зробити, розповсюджувати цю інформацію серед громадян Росії, аби вони доносили її до родин загиблих та полонених військовослужбовців.

Росіяни, попередьте інших, що вас тут не чекають, це наша земля, це наша Україна. Наступних непрошених гостей чекатиме те саме.

Список імен: https://fex.net/ru/s/zlcrkcc