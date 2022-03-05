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Україна ідентифікувала частину вбитих та полонених окупантів: список імен

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Україна ідентифікувала частину вбитих та полонених окупантів: список імен

Associated Press

Наразі у єдиному реєстрі вже є інформація про 550 ідентифікованих осіб.

Україна ідентифікувала та підсумувала інформацію про частину вбитих та полонених російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.

Наразі у єдиному реєстрі вже є інформація про 550 ідентифікованих осіб.

Ми закликаємо українців та всіх, хто може це зробити, розповсюджувати цю інформацію серед громадян Росії, аби вони доносили її до родин загиблих та полонених військовослужбовців.

Росіяни, попередьте інших, що вас тут не чекають, це наша земля, це наша Україна. Наступних непрошених гостей чекатиме те саме.

Список імен: https://fex.net/ru/s/zlcrkcc

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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