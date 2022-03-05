Українці захищають не лише себе, а й усю Європу – прем'єр Польщі

Українці захищають не лише себе, а й усю Європу – прем'єр Польщі

Матеуш Моравецький розповів, як Польща допомагає Україні.

Зараз українці захищають не лише себе, а й безпеку усієї Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає PAP. За його словами, Польща допомагає Україні, аби вона могла захищатися:

"Ми допомагаємо українцям, щоб вони могли захищатися. І сьогодні вони захищають не тільки самих себе, не тільки незалежність своєї країни - вони захищають безпеку всієї Європи", - наголосив Моравецький.

Він додав, що щодня Польща відправляє до України близько 100 вантажівок з різною допомогою. Переважно це ліки, одяг, засоби гігієни, продукти тривалого зберігання, спальники, каремати, протипожежне обладнання, вогнегасники.

За словами прем'єра, наразі Польща працює над новими санкціями проти Росії, оскільки це їхня "основна зброя проти жорстокостей, які чинить Кремль".