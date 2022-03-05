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Українці захищають не лише себе, а й усю Європу – прем'єр Польщі

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Українці захищають не лише себе, а й усю Європу – прем'єр Польщі

Mateusz Morawiecki / Facebook

Матеуш Моравецький розповів, як Польща допомагає Україні.

Зараз українці захищають не лише себе, а й безпеку усієї Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає PAP. За його словами, Польща допомагає Україні, аби вона могла захищатися:

"Ми допомагаємо українцям, щоб вони могли захищатися. І сьогодні вони захищають не тільки самих себе, не тільки незалежність своєї країни - вони захищають безпеку всієї Європи", - наголосив Моравецький.

Він додав, що щодня Польща відправляє до України близько 100 вантажівок з різною допомогою. Переважно це ліки, одяг, засоби гігієни, продукти тривалого зберігання, спальники, каремати, протипожежне обладнання, вогнегасники.

За словами прем'єра, наразі Польща працює над новими санкціями проти Росії, оскільки це їхня "основна зброя проти жорстокостей, які чинить Кремль".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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