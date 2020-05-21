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Подкасты
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"Было страшно заболеть и заразить семью" - нью-йоркский врач записал подкаст о борьбе с коронавирусом
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"Я не понимаю, почему врач получает 4,5 тысячи гривен, а прокурор - 25" - подкаст с главой Минздрава Степановым
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"Или открывают бутылку, или плачут, или..." - врач из Нью-Йорка рассказала об эмоциональном состоянии медиков
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"Из-за коронавируса нас готовят к худшему сценарию": подкаст с врачом в Нью-Йорке
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"Кто креветки не купил, тот на море протупил". ТСН.uа создал песню из кричалок пляжных торговцев
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Политики под музыку. Подкаст с популярными цитатами украинских чиновников
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Занимаются ли сексом люди с инвалидностью. Подкаст Ульяны Пчелкиной с ответами на неудобные вопросы
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Согласие на секс: правда и мифы об интимных отношениях. Подкаст телеведущей Каролины Ашион
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Правда и мифы о ВИЧ/СПИДе. Подкаст Яны Панфиловой и Дани Столбунова