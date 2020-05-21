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"Було страшно захворіти і заразити родину" - нью-йоркський лікар записав подкаст про боротьбу з коронавірусом
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"Я не розумію, чому лікар отримує 4,5 тисячі гривень, а прокурор - 25" - подкаст з главою МОЗ Степановим
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"Або відкривають пляшку, або плачуть, або..." - лікарка з Нью-Йорка розповіла про емоційний стан медиків
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"Через коронавірус нас готують до найгіршого сценарію": подкаст з лікаркою у Нью-Йорку
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"Хто креветки не купив, той на морі протупив". ТСН.ua створив пісню з кричалок пляжних продавців
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Політики під музику. Подкаст з популярними цитатами українських можновладців
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Чи займаються сексом люди з інвалідністю. Подкаст Уляни Пчолкіної з відповідями на незручні запитання
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Згода на секс: правда і міфи про інтимні стосунки. Подкаст телеведучої Кароліни Ашіон
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Правда і міфи про ВІЛ/СНІД. Подкаст Яни Панфілової та Дані Столбунова