Эксперт объяснил, почему Трамп решил предоставить Украине оружие

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп передаст Украине вооружение в рамках механизма президентских полномочий (PDA), поскольку Киев доказал свою состоятельность до сопротивления. В то же время, часть американского оружия будет поступать за счет европейских средств.

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в комментарии Youtube-канала РБК-Украина .

По его словам, Украина сумела убедить США в необходимости поставки вооружения благодаря успешным операциям на фронте, в частности, спецоперации СБУ «Паутина», которая вывела из строя часть российской стратегической авиации.

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Загородний отметил, что Запад всегда поддерживает сильных, а демонстрация силы со стороны Украины вынудила международных партнеров активизироваться.

Он также подчеркнул, что Трамп традиционно благосклонно относится к продаже оружия за деньги, а у Украины есть и финансовые ресурсы, и рабочие контакты с американской администрацией.

Кроме того, по его мнению, именно при Трампе европейские страны активнее включились в военную поддержку Украины, начали выделять средства и увеличивать оборонные бюджеты. В отличие от периода президентства Джо Байдена, когда, как отмечает эксперт, европейские правительства действовали медленнее.

Загородний добавил, что, несмотря на поддержку Запада, Украина должна сосредоточиться на развитии собственного оборонного сектора, в том числе на производстве оружия и нанесении ударов по враждебной инфраструктуре.

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Ранее сообщалось, что президент США сообщил о достижении важного соглашения со странами НАТО, имеющими право закупать американское вооружение для ВСУ .

Мы ранее информировали, что европейские лидеры пересмотрели подход к взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом по Украине .