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Эксперт объяснил, почему Трамп решил предоставить Украине оружие
Президент США Дональд Трамп передаст Украине оружие из собственных запасов, но Украина должна развивать собственное производство.
Президент США Дональд Трамп передаст Украине вооружение в рамках механизма президентских полномочий (PDA), поскольку Киев доказал свою состоятельность до сопротивления. В то же время, часть американского оружия будет поступать за счет европейских средств.
Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в комментарии Youtube-канала РБК-Украина .
По его словам, Украина сумела убедить США в необходимости поставки вооружения благодаря успешным операциям на фронте, в частности, спецоперации СБУ «Паутина», которая вывела из строя часть российской стратегической авиации.
Загородний отметил, что Запад всегда поддерживает сильных, а демонстрация силы со стороны Украины вынудила международных партнеров активизироваться.
Он также подчеркнул, что Трамп традиционно благосклонно относится к продаже оружия за деньги, а у Украины есть и финансовые ресурсы, и рабочие контакты с американской администрацией.
Кроме того, по его мнению, именно при Трампе европейские страны активнее включились в военную поддержку Украины, начали выделять средства и увеличивать оборонные бюджеты. В отличие от периода президентства Джо Байдена, когда, как отмечает эксперт, европейские правительства действовали медленнее.
Загородний добавил, что, несмотря на поддержку Запада, Украина должна сосредоточиться на развитии собственного оборонного сектора, в том числе на производстве оружия и нанесении ударов по враждебной инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что президент США сообщил о достижении важного соглашения со странами НАТО, имеющими право закупать американское вооружение для ВСУ .
Мы ранее информировали, что европейские лидеры пересмотрели подход к взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом по Украине .