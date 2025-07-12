Астрологический прогноз на 12 июля

Зеркала / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: что бы ни происходило за день – как хорошее, так и плохое – это следствие наших поступков, поэтому благодарить – или ругать – за них нужно только себя.

Символ дня: зеркало.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: нефритовый.

Счастливые камни дня: опал, кахолонг.

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За какую часть тела отвечает: кожа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило длятся долго, поэтому, чем быстрее человек приступит к их лечению, тем лучше.

Питание дня: лечебное голодание может излечить от болезней.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать фрукты и корнеплоды.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, защищающие от сглаза.

Сны дня: в снах нынешней ночи содержится подсказка относительно того, как излечиться от серьезного заболевания.

Табу дня: под запретом – вредные привычки, прежде всего – алкоголь и курение.

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Цитата дня: «Есть мудрость Ума и мудрость Сердца» (Чарльз Диккенс).

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