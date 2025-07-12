- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 12 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: что бы ни происходило за день – как хорошее, так и плохое – это следствие наших поступков, поэтому благодарить – или ругать – за них нужно только себя.
Символ дня: зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: нефритовый.
Счастливые камни дня: опал, кахолонг.
За какую часть тела отвечает: кожа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило длятся долго, поэтому, чем быстрее человек приступит к их лечению, тем лучше.
Питание дня: лечебное голодание может излечить от болезней.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать фрукты и корнеплоды.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, защищающие от сглаза.
Сны дня: в снах нынешней ночи содержится подсказка относительно того, как излечиться от серьезного заболевания.
Табу дня: под запретом – вредные привычки, прежде всего – алкоголь и курение.
Цитата дня: «Есть мудрость Ума и мудрость Сердца» (Чарльз Диккенс).
Читайте также: