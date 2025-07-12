Експерт пояснив, чому Трамп вирішив надати Україні зброю

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп передасть Україні озброєння в межах механізму президентських повноважень (PDA), оскільки Київ довів свою спроможність до спротиву. Водночас частина американської зброї надходитиме за рахунок європейських коштів.

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.

За його словами, Україна зуміла переконати США у необхідності постачання озброєння завдяки успішним операціям на фронті, зокрема спецоперації СБУ «Павутина», яка вивела з ладу частину російської стратегічної авіації.

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Загородній наголосив, що Захід завжди підтримує сильних, а демонстрація сили з боку України змусила міжнародних партнерів активізуватись.

Він також підкреслив, що Трамп традиційно прихильно ставиться до продажу зброї за гроші, а Україна має і фінансові ресурси, і робочі контакти з американською адміністрацією.

Крім того, на його думку, саме за Трампа європейські країни активніше включилися у військову підтримку України, почали виділяти кошти та збільшувати оборонні бюджети. На відміну від періоду президентства Джо Байдена, коли, як зазначає експерт, європейські уряди діяли повільніше.

Загородній додав, що попри підтримку Заходу, Україна повинна зосередитися на розвитку власного оборонного сектору, зокрема виробництва зброї та нанесенні ударів по ворожій інфраструктурі. За його словами, знищення російських нафтогазових терміналів унеможливить експорт і зробить питання санкцій менш актуальним.

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Раніше повідомлялося, що президент США повідомив про досягнення важливої угоди з країнами НАТО, які матимуть право закуповувати американське озброєння для ЗСУ.

Ми раніше інформували, що європейські лідери переглянули підхід до взаємодії з президентом США Дональдом Трампом щодо України.