В Беларуси введен режим контртеррористической операции

В Беларуси после появления сообщений о планируемых "провокациях" со стороны "некоторых сопредельных государств" ввели режим контртеррористической операции.
Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в интервью газете "Известия".
"Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", - сказал он.
По его словам, «в этой ситуации ни один такой сигнал не должен оставаться без адекватной реакции».
"Поэтому и Вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств", - заметил министр.
Угроза наступления из Беларуси
В НАТО пока не видят доказательств того, что Беларусь хочет активно участвовать в войне против Украины.
В украинском МВД заявили, что на границе с Беларусью проходят оборонные меры, чтобы ВСУ смогли дать отпор врагу еще в начале попытки зайти на территорию государства. Ситуация, которая была на 24 февраля, точно не повторится.
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