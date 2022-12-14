Определились финалисты ЧМ-2022: когда решающая битва за трофей

За звание сильнейшей сборной планеты сразятся Аргентина и Франция.

13 – 14 декабря состоялись полуфиналы чемпионата мира-2022 по футболу. По их итогам стали известны две лучшие команды турнира, которые встретятся в главном матче Мундиаля.

В финал планетарного первенства вышли Аргентина и Франция.

"Альбиселесте" в первом полуфинале разгромили Хорватию (3:0), тогда как "Ле Блэ" в другом поединке 1/2 финала победили Марокко (2:0).

Финал чемпионата мира между аргентинцами и французами состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле. Начало решающего матча – в 17:00 по киевскому времени.

Днем ранее, 17 декабря, неудачники полуфиналов – Хорватия и Марокко – разыграют "бронзу" планетарного первенства. Этот поединок также начнется в 17.00 по киевскому времени.

Аргентина в шестой раз в истории вышла в финал ЧМ по футболу: в 1978-м и 1986-м аргентинцы стали чемпионами, а в 1930-м, 1990-м и 2014-м уступали в финалах.

Сборная Франции также является двукратным чемпионом мира (1998, 2018). Еще однажды (2006) "трехцветные" дошли до финала, но проиграли решающий матч Италии.

Напомним, французы – действующие чемпионы мира. В финале предыдущего Мундиаля "Ле Блэ" обыграли Хорватию. Сборная Франции может стать лишь третьей командой в истории, которая защитила звание победителя ЧМ. Ранее это удавалось Италии (1934–1938) и Бразилии (1958–1962).

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