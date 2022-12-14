Визначилися фіналісти ЧС-2022: коли вирішальна битва за трофей

За звання найсильнішої збірної планети позмагаються Аргентина та Франція.

13 – 14 грудня відбулися півфінали чемпіонату світу-2022 з футболу. За їхніми підсумками стали відомі дві найкращі команди турніру, які й зустрінуться в головному матчі Мундіалю.

До фіналу планетарної першості вийшли Аргентина та Франція.

"Альбіселесте" в першому півфіналі розгромили Хорватію (3:0), тоді як "Ле Бле" в іншому поєдинку 1/2 фіналу перемогли Марокко (2:0).

Фінал чемпіонату світу між аргентинцями і французами відбудеться 18 грудня на Національному стадіоні в Лусаїлі. Початок вирішального матчу – о 17:00 за київським часом.

Днем раніше, 17 грудня, невдахи півфіналів – Хорватія та Марокко – розіграють "бронзу" планетарної першості. Цей поєдинок також розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Аргентина вшосте в історії вийшла до фіналу ЧС з футболу: 1978-го та 1986-го аргентинці стали чемпіонами, а 1930-го, 1990-го та 2014-го поступалися в фіналах.

Збірна Франції також є дворазовим чемпіоном світу (1998, 2018). Ще одного разу (2006) "триколірні" дійшли до фіналу, але програли вирішальний матч Італії.

Нагадаємо, французи – чинні чемпіони світу. У фіналі попереднього Мундіалю "Ле Бле" обіграли Хорватію. Збірна Франції може стали лише третьою командою в історії, яка захистила звання переможця ЧС. Раніше це вдавалося Італії (1934-1938) та Бразилії (1958-1962).

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