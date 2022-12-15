Аргентина – Франція: що варто знати про фінал ЧС-2022

У неділю, 18 грудня, збірна Аргентини зустрінеться з національною командою Франції у вирішальному матчі чемпіонаті світу-2022.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 17:00 за київським часом.

Історія зустрічей команд

Команди грали одна з одною 12 разів і перевага на боці Аргентини – шість перемог против трьох нічиїх і трьох тріумфів Франції.

На світовій першості команди перетиналися тричі: дві перемоги "альбіселесте" і одна французів. Востаннє суперники визначали сильнішого 2018 року. Тоді Франція обіграла Аргентину в видовищному матчі 1/8 фіналу з рахунком 4:3. "Альбіселесте" перемагали на груповому етапі 1978-го (2:1) та 1930-го (1:0).

Шлях до фіналу

На старті ЧС-2022 аргентинці сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогли Мексику (2:0) та Польщу (0:2). Це дозволило підопічним Ліонеля Скалоні з першого місця вийти до плейоф.

В 1/8 фіналу "альбіселесте" обіграли Австралію (2:1). У чвертьфіналі Лео Мессі та компанія вибили збірну Нідерландів – основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті тріумфували аргентинці.

У півфіналі "альбіселесте" розгромили національну команду Хорватії (3:0).

Французи на шляху до плейоф розгромили Австралію (4:1), перемогли Данію (2:1) та сенсаційно поступилися Тунісу (0:1), завершивши груповий етап на першому місці.

В 1/8 фіналу команда Дідьє Дешама перемогла Польщу (3:1), а у чвертьфіналі "Ле Бле" драматично здолали Англію (1:2).

У півфінальній зустрічі чинні чемпіони світу виявилися сильнішими за головну сенсацію Мундіалю – збірну Марокко (2:0).

Аргентина вшосте в історії вийшла до фіналу ЧС з футболу: 1978-го та 1986-го аргентинці стали чемпіонами, а 1930-го, 1990-го та 2014-го поступалися в фіналах.

Збірна Франції також є дворазовим чемпіоном світу (1998, 2018). Ще одного разу (2006) "триколірні" дійшли до фіналу, але програли вирішальний матч Італії.

Нагадаємо, французи – чинні чемпіони світу. У фіналі попереднього Мундіалю "Ле Бле" обіграли Хорватію. Збірна Франції може стали лише третьою командою в історії, яка захистила звання переможця ЧС. Раніше це вдавалося Італії (1934-1938) та Бразилії (1958-1962).

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