Эстония открывает границы: кто может въехать в страну

Въезд без ограничений разрешен для граждан 27 стран.

Эстония с понедельника, 7 июня, открывает границы для туристов из европейских стран.

Об этом со ссылкой на правительство пишет издание Turist.delfi.

Отмечается, что от следующей неделе въезд без ограничений разрешен для граждан 27 государств. Зато карантина должны дотримуватитися туристы, которые приехали из стран, где уровень заболеваемости коронавирус составляет более 150 случаев на 100 000 человек.

Сейчас до 13 июня без ограничений в Эстоне можно приехать из 20 стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна, Швейцарии, Хорватии, Люксембурга, Франции.

Зато в Литве, Латвии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах Греции и Словении превышен уровень заболеваемости.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованного списка ЕС: Австралия, Израиль, Южная Корея, Сингапур, Руанда и Новая Зеландия.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в страны ЕС иностранцев, прививались от COVID-19. Речь идет о рекомендации на въезд иностранцев, получивших курс вакцинации, а это две дозы, за две недели до поездки за границу. Прививки должно быть проведено одним из препаратов, которые либо одобрены Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ.

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