Естонія відкриває кордони: хто може в'їхати до країни

В'їзд без обмежень дозволений для громадян 27 країн.

Естонія від понеділка, 7 червня, відкриває кордони для туристів з європейських країн.

Про це з посиланням на уряд пише видання Turist.delfi.

Зазначається, що від наступного тижня в'їзд без обмежень дозволений для громадян 27 держав. Натомість карантину мусять дотримуватитися туристи, які приїхали з країн, де рівень захворюваності на коронавірус становить понад 150 випадків на 100 тисяч осіб.

Наразі до 13 червня без обмежень до Естоніх можна приїхати з 20 країн: Німеччини, Іспанії, Італії, Чехії, Австрії, Великобританії, Угорщини, Румунії, Болгарії, Словаччини, Польщі, Португалії, Ірландії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Мальти, Монако, Сан-Марино, Ліхтенштейну, Швейцарії, Хорватії, Люксембургу, Франції.

Натомість у Литві, Латвії, Бельгії, Данії, Швеції, Нідерландах Греції та Словенії перевищено рівень захворюваності.

В'їзд до Естонії також дозволений з третіх країн, які внесені до узгодженого списку ЄС: Австралія, Ізраїль, Південна Корея, Сінгапур, Руанда і Нова Зеландія.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації Єврокомісії дозволити в'їзд до країн ЄС іноземців, які щепилися від COVID-19. Йдеться про рекомендацію на в'їзд іноземців, які отримали курс вакцинації, а це дві дози, за два тижні до поїздки за кордон. Щеплення має бути проведене одним із препаратів, які або схвалені Європейським агентством лікарських засобів або ВООЗ.

Новини світу: Греція дозволить в'їзд громадянам 53-х країн за однією з трьох умов

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання