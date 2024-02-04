Количество аварий растет: РФ на грани коммунального коллапса

РФ страдает от обветшавшей инфраструктуры, плохо обслуживаемой и финансируемой, в результате чего критически растет количество аварий на теплосетях.

Об этом пишет Financial Times.

Как передает издание, такие инциденты, как прорыв теплотрассы в российском Новосибирске и отсутствие отопления в подмосковном Климовске, при -20°C свидетельствуют о необходимости потребности в инвестициях. Кроме того, война в Украине поглощает все большую часть российского бюджета.

"По официальным оценкам, от 45 до 60 процентов всех инженерных сетей нуждаются в ремонте, и эта цифра ежегодно растет, равно как и количество аварий. А на Чукотке, которую Путин посетил впервые за 23 года своего правления, этот показатель достигает около 90%", – пишет издание.

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По подсчету экспертов, только в этом году аварий было больше, чем в 2023 году, как по количеству, так и по степени тяжести, отмечают эксперты.

Наряду с этим россияне столкнулись с проблемой стоимости коммунальных услуг, что неподъемно для многих российских семей.

За последние годы долги российских домохозяйств за коммунальные услуги резко выросли, приблизившись к 1 трлн рублям ($11,2 млрд) в 2023 году.

"Проблемы с отоплением – это лишь верхушка айсберга. Хотя Россия является крупнейшим мировым экспортером газа, только 11 из 83 ее административных регионов полностью подключены к сети газопроводов", – говорится в сообщении.

Также мы сообщали, что британские аналитики выявили схемы коррупции и систему взяточничества среди военных РФ и их командиров. Взятки требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительское удостоверение, избегание дисциплинарных взысканий за использование смартфонов или пьянство.

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