Кількість аварій зростає: РФ на межі комунального колапсу

РФ потерпає від занепалої інфраструктури, що погано обслуговується і фінансується, внаслідок чого критично зростає кількість аварій на тепломережах.

Про це пише Financial Times.

Як передає видання, такі інциденти, як прорив теплотраси у російському Новосибірську та відсутність опалення в підмосковному Климовську, при -20°C свідчать про нагальнц потребу в інвестиціях. Крім того, війна в Україні поглинає дедалі більшу частку російського бюджету.

"За офіційними оцінками, від 45 до 60 відсотків усіх інженерних мереж потребують ремонту, і ця цифра щороку зростає, так само як і кількість аварій. А на Чукотці, яку Путін відвідав вперше за 23 роки свого правління, цей показник сягає близько 90%", - пише видання.

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За підрахунком експертів, лише цього року аварій було більше, ніж 2023 року, як за кількістю, так і за ступенем тяжкості, зазначають експерти.

Поруч з цим росіяни зіштовхнулися з проблемою вартості комунальних послуг, що є непідйомною для багатьох російських сімей.

За останні роки борги російських домогосподарств за комунальні послуги різко зросли, наблизившись до 1 трлн рублів ($11,2 млрд) у 2023 році.

"Проблеми з опаленням - це лише верхівка айсберга. Хоча Росія є найбільшим світовим експортером газу, лише 11 з 83 її адміністративних регіонів повністю підключені до мережі газопроводів", - мовиться у повідомленні.

Також ми повідомляли, що британські аналітики виявили схеми корупції та систему хабарництва серед військових РФ та їхніх командирів. Хабарі вимагали за різні "послуги", такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійське посвідчення, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів або пиятику.

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