Маск передал Пентагону контроль над частью Starlink – WP

Американский миллиардер Илон Маск передал под контроль Пентагона некое количество оборудования и услуг спутниковой сети Starlink.

Об этом заявил биограф миллиардера Уолтер Айзексон, сообщает The Washington Post.

Айзексон утверждает, что Маск таким образом стремился отмежеваться от войны России против Украины, потому что опасался, что использование технологий компании SpaceX может привести к ядерной войне.

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"Он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли отдохнуть, посмотреть фильмы на Netflix и поиграть в видеоигры. Я не хотел создать что-то, что могло бы повлечь за собой ядерную войну", – процитировал Маска его биограф.

Скандал с Маском и Starlink

Напомним, ранее Айзексон рассказал, что в 2022 году Маск распорядился отключить Starlink вблизи оккупированного Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ. Миллиардер якобы боялся, что в ответ россияне применят ядерное оружие.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что Интернет Starlink некоторое время не работал возле Крыма в 2022 году. В то же время, он опроверг, что это было распоряжение Маска.

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