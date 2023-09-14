Маск передав Пентагону контроль над частиною Starlink – WP

Біограф мільярдера стверджує, що Маск таким чином прагнув відмежуватися від війни РФ проти України.

Американський мільярдер Ілон Маск передав під контроль Пентагону певну кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink.

Про це заявив біограф мільярдера Волтер Айзексон, повідомляє The Washington Post.

Айзексон стверджує, що Маск таким чином прагнув відмежуватися від війни Росії проти Україну, бо побоювався, що використання технологій компанії SpaceX може призвести до ядерної війни.

"Він сказав: "Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix та пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну", – процитував Маска його біограф.

Скандал з Маском і Starlink

Нагадаємо, раніше Айзексон розповів, що 2022 року Маск розпорядився відключити Starlink поблизу окупованого Криму, аби зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ. Мільярдер начебто боявся, що у відповідь росіяни застосують ядерну зброю.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що Інтернет Starlink певний час не працював біля Криму 2022 року. Водночас він спростував, що це було розпорядження Маска.

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