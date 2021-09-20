Стрельба в университете Перми: студенты показали найденные гильзы

Студенты говорят, что он выстрелил в дверь.

Студенты пермского вуза, где произошла стрельба, показали найденные после атаки гильзы от дробовика.

Фотографии публикует Telegram канал "ПроПермь".

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"Я вышел за кофе и прямо на него. Закрылся внутри, а он шмальнул в дверь", — сказал один из студентов.

Напомним, девятнадцять человек пострадали и восемь погибли во время стрельбы в университете Перми, которая произошла сегодня.

Известно также, что нападающего, который открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета в российской Перми задержали. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление, в результате чего он был ранен. Некоторые телеграмм каналы пишут, что он скончался по дороге в больницу в "скорой".

Личность стрелка установлена — ему 18 лет. Перед нападением он оставил записку в соцсетях, где утверждает, что планировал все еще с 10-го класса — сначала для нападения он выбрал свою бывшую школу, впрочем передумал, потому что "у детишек не особо много путей отхода для спасения".

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