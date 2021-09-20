Стрілянина в університеті Пермі: студенти показали знайдені гільзи

Студенти кажуть, що він вистрілив у двері.
Студенти пермського вузу, де сталася стрілянина, показали знайдені після атаки гільзи від дробовика.
Фотографії публікує Telegram-канал "ПроПермь".
"Я вийшов за кавою і просто на нього. Зачинився всередині, а він шмальнув у двері", - сказав один із студентів.
Нагадаємо, дев'ятнадцять людей постраждали та вісім загинули у стрілянині в університеті Пермі, яка сталася сьогодні.
Відомо, також, що нападника, який відкрив стрілянину на території державного національного дослідницького університету в російській Пермі, затримали. Під час затримання молодик чинив опір, внаслідок чого його було поранено. Деякі телеграм-канали пишуть, що він помер дорогою до лікарні у "швидкій".
Особа стрілка встановлена - йому 18 років. Перед нападом він залишив записку в соцмережах, де стверджує, що планував все ще з 10-го класу — спочатку для нападу він вибрав свою колишню школу, втім передумав, бо "у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку".