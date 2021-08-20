Софи Лорен: легендарная итальянская актриса

Что мы знаем о легенде кино.

Дата рождения: 20 сентября 1934 года

20 сентября 1934 года Знак Зодиака: Дева

Дева Год восточного календаря: Собака

Собака Место рождения: Рим, Италия

Рим, Италия Семейное положение: вдова

вдова Рост: 1,74 м

1,74 м Вес: 60 кг

60 кг Параметры: 96 – 62 – 95

Софи Лорен – итальянская актриса, обладательница почетного "Оскара" за вклад в кинематограф. Настоящее имя – София Виллани Шиколоне.

Биография и карьера Софи Лорен

Родилась Софи Лорен в Риме, но вскоре после ее рождения семья переехала в городок Поццуоли, что возле Неаполя. Уже тогда Софи значительно выделялась среди своих сверстников, блистала красотой и была высокой и худощавой, за что даже получила прозвище Жердочка.

Софи Лорен / Getty Images

В 14 лет приняла участие в местном конкурсе красоты и победила. Быстро сообразив, что из девочки может получиться настоящая модель, родители вскоре возвращаются в Рим, где Софи продолжает участвовать в различных конкурсах красоты. В 1950-м году 16-летняя Лорен принимает участие в конкурсе "Мисс Италия", где получает приз "Мисс Элегантность". Кто знает, стала бы Лорен столь известной на весь мир актрисой, если бы однажды судьба не преподнесла ей встречу с продюсером Карло Понти. Именно со знакомства с Понти Софи начинает делать первые успехи в актерстве.

Дебютным для Софи Лорен стал фильм "Торговля белыми рабынями". Юная актриса не стеснялась щеголять на съемочной площадке полуобнаженной, даже в кадре ее можно увидеть топлес. Однако ее продюсер Карло Понти, а впоследствии и муж, быстро сообразил, что для успешной карьеры нужно нечто большее, чем красивая и обнаженная актриса в кадре. В 60-х он выкупил все фильмы с участием юной Лорен, дабы позже избежать международного скандала. Кстати, именно благодаря Карло актриса сменила свой прежний псевдоним Лазаро на Лорен.

Софи Лорен / Getty Images

Первой серьезной ролью для Софи Лорен стал фильм режиссера Витторио де Сика "Золото Неаполя", где она сыграла энергичную неаполитанскую лавочницу. Этого режиссера можно назвать крестным отцом Лорен в кинематографе. Все роли Лорен в его фильмах стали наиболее значимы в ее карьере.

В каких фильмах снималась Софи Лорен:

"Чочара"

"Вчера, сегодня, завтра"

"Брак по-итальянски"

"Подсолнухи"

"Фаворитка"

"Две ночи с Клеопатрой"

"Золото Неаполя"

"Черная орхидея"

"Пять миль до полуночи"

"Операция "Арбалет"

"Человек из Ламанчи"

"Только между нами"

"Девять"

"Тачки-2"

"Вся жизнь впереди" и др.

Свою первую премию "Оскар" Лорен получила за роль матери в фильме "Чочара", снятому по роману Альберто Моравиа. В одной из кульминационных сцен героиня Лорен становится жертвой грубого насилия. Это был первый случай, когда "Оскар" в данной номинации был вручен за фильм, снятый не на английском языке.

Софи Лорен / Getty Images

В конце 50-х Софи Лорен стала востребованной актрисой в Голливуде. Ее первым фильмом, выпущенном на Фабрике Грез в 1957 году, стала картина "Гордость и страсть" с Фрэнком Синатрой и Кэри Грантом. За 15-летнюю карьеру в Голливуде Лорен поработала с самыми именитыми секс-символами своего времени: Энтони Перкинсом, Кларком Гейблом, Полом Ньюманом, Ричардом Бертоном и другими артистами.

В 1994 году она в последний раз снялась с Мастроянни в фильме Роберта Олтмена "Высокая мода", а в 1996 году сыграла в американской комедии "Старые ворчуны разбушевались".

Софи Лорен / Associated Press

В 2002 году она снялась в фильме своего сына Эдуардо Понти - "Только между нами", исполнив одну из главных женских ролей.

В 2020 году Софи Лорен опять снялась в фильме своего сына. Права на драму под названием "Вся жизнь впереди" были куплены компанией "Нетфликс". Перед выходом картины Софи Лорен часто появлялась с сыном на разных промо и медиа-показах. И сразу после премьеры фильм вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов "Нетфликса" в 37 странах.

Софи Лорен / Associated Press

Личная жизнь Софи Лорен

Была замужем за своим продюсером Карло Понти. Он был старше нее на 22 года и на момент знакомства с Софи был счастливо женат. Однако развелся и женился на Лорен. Их свадьба состоялась 9 апреля 1966 года. Долгое время супруги не имели детей. Жизнь Софи была омрачена двумя выкидышами. Она даже прошла курс терапии от бесплодия, благодаря которому в 1968 году родила первого сына Карло Понти-младшего, а четыре года спустя - Эдуардо Понти.

Софи Лорен с сыном Эдоардо Понти / Getty Images

В те годы, когда Лорен стала меньше сниматься в кино, она села за написание своей автобиографии, а также выпустила основанный на ней фильм. В 1999 году вышла еще одна книга Лорен – "Рецепты и воспоминания".

Умер Карло Понти 10 января 2007 года от болезни лёгких в возрасте 94 лет в Женеве.

Интересные факты о Софи Лорен

Софи Лорен является обладательницей звезды на голливудской "Аллее славы" под номером 2000.

Софи Лорен / Associated Press

Свободно говорит по-английски и по-французски.

В 1982 году была приговорена к 18-дневному заключению за уклонение от налогов.

Софи Лорен / Getty Images

В 73 года актриса не постеснялась полностью обнажиться для календаря Pirelli.

Любимое блюдо – паста. Любимый вид спорта – пешая ходьба.

Софи была близкой подругой Одри Хепберн.

Софи Лорен / Associated Press

В районе Этобико в Торонто одна из улиц названа в честь актрисы.

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Образы Софи Лорен (7 фото)

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