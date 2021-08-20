Софи Лорен: легендарная итальянская актриса

Что мы знаем о легенде кино.
- Дата рождения: 20 сентября 1934 года
- Знак Зодиака: Дева
- Год восточного календаря: Собака
- Место рождения: Рим, Италия
- Семейное положение: вдова
- Рост: 1,74 м
- Вес: 60 кг
- Параметры: 96 – 62 – 95
Софи Лорен – итальянская актриса, обладательница почетного "Оскара" за вклад в кинематограф. Настоящее имя – София Виллани Шиколоне.
Биография и карьера Софи Лорен
Родилась Софи Лорен в Риме, но вскоре после ее рождения семья переехала в городок Поццуоли, что возле Неаполя. Уже тогда Софи значительно выделялась среди своих сверстников, блистала красотой и была высокой и худощавой, за что даже получила прозвище Жердочка.
В 14 лет приняла участие в местном конкурсе красоты и победила. Быстро сообразив, что из девочки может получиться настоящая модель, родители вскоре возвращаются в Рим, где Софи продолжает участвовать в различных конкурсах красоты. В 1950-м году 16-летняя Лорен принимает участие в конкурсе "Мисс Италия", где получает приз "Мисс Элегантность". Кто знает, стала бы Лорен столь известной на весь мир актрисой, если бы однажды судьба не преподнесла ей встречу с продюсером Карло Понти. Именно со знакомства с Понти Софи начинает делать первые успехи в актерстве.
Дебютным для Софи Лорен стал фильм "Торговля белыми рабынями". Юная актриса не стеснялась щеголять на съемочной площадке полуобнаженной, даже в кадре ее можно увидеть топлес. Однако ее продюсер Карло Понти, а впоследствии и муж, быстро сообразил, что для успешной карьеры нужно нечто большее, чем красивая и обнаженная актриса в кадре. В 60-х он выкупил все фильмы с участием юной Лорен, дабы позже избежать международного скандала. Кстати, именно благодаря Карло актриса сменила свой прежний псевдоним Лазаро на Лорен.
Первой серьезной ролью для Софи Лорен стал фильм режиссера Витторио де Сика "Золото Неаполя", где она сыграла энергичную неаполитанскую лавочницу. Этого режиссера можно назвать крестным отцом Лорен в кинематографе. Все роли Лорен в его фильмах стали наиболее значимы в ее карьере.
В каких фильмах снималась Софи Лорен:
- "Чочара"
- "Вчера, сегодня, завтра"
- "Брак по-итальянски"
- "Подсолнухи"
- "Фаворитка"
- "Две ночи с Клеопатрой"
- "Золото Неаполя"
- "Черная орхидея"
- "Пять миль до полуночи"
- "Операция "Арбалет"
- "Человек из Ламанчи"
- "Только между нами"
- "Девять"
- "Тачки-2"
- "Вся жизнь впереди" и др.
Свою первую премию "Оскар" Лорен получила за роль матери в фильме "Чочара", снятому по роману Альберто Моравиа. В одной из кульминационных сцен героиня Лорен становится жертвой грубого насилия. Это был первый случай, когда "Оскар" в данной номинации был вручен за фильм, снятый не на английском языке.
В конце 50-х Софи Лорен стала востребованной актрисой в Голливуде. Ее первым фильмом, выпущенном на Фабрике Грез в 1957 году, стала картина "Гордость и страсть" с Фрэнком Синатрой и Кэри Грантом. За 15-летнюю карьеру в Голливуде Лорен поработала с самыми именитыми секс-символами своего времени: Энтони Перкинсом, Кларком Гейблом, Полом Ньюманом, Ричардом Бертоном и другими артистами.
В 1994 году она в последний раз снялась с Мастроянни в фильме Роберта Олтмена "Высокая мода", а в 1996 году сыграла в американской комедии "Старые ворчуны разбушевались".
В 2002 году она снялась в фильме своего сына Эдуардо Понти - "Только между нами", исполнив одну из главных женских ролей.
В 2020 году Софи Лорен опять снялась в фильме своего сына. Права на драму под названием "Вся жизнь впереди" были куплены компанией "Нетфликс". Перед выходом картины Софи Лорен часто появлялась с сыном на разных промо и медиа-показах. И сразу после премьеры фильм вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов "Нетфликса" в 37 странах.
Личная жизнь Софи Лорен
Была замужем за своим продюсером Карло Понти. Он был старше нее на 22 года и на момент знакомства с Софи был счастливо женат. Однако развелся и женился на Лорен. Их свадьба состоялась 9 апреля 1966 года. Долгое время супруги не имели детей. Жизнь Софи была омрачена двумя выкидышами. Она даже прошла курс терапии от бесплодия, благодаря которому в 1968 году родила первого сына Карло Понти-младшего, а четыре года спустя - Эдуардо Понти.
В те годы, когда Лорен стала меньше сниматься в кино, она села за написание своей автобиографии, а также выпустила основанный на ней фильм. В 1999 году вышла еще одна книга Лорен – "Рецепты и воспоминания".
Умер Карло Понти 10 января 2007 года от болезни лёгких в возрасте 94 лет в Женеве.
Интересные факты о Софи Лорен
Софи Лорен является обладательницей звезды на голливудской "Аллее славы" под номером 2000.
Свободно говорит по-английски и по-французски.
В 1982 году была приговорена к 18-дневному заключению за уклонение от налогов.
В 73 года актриса не постеснялась полностью обнажиться для календаря Pirelli.
Любимое блюдо – паста. Любимый вид спорта – пешая ходьба.
Софи была близкой подругой Одри Хепберн.
В районе Этобико в Торонто одна из улиц названа в честь актрисы.
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