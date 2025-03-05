Трамп представил программу продаж гражданства США за 5 млн долларов

Вырученные от продажи гражданства деньги будут направлять на сокращение государственного долга США.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале работы миграционной программы, которая кардинально изменит правила получения американского гражданства.

Во время выступления перед Конгрессом Трамп заявил, что она программа, получившая название "золотая карта", предусматривает получение гражданства США за 5 миллионов долларов для инвесторов со всего мира.

"Мы очень детально разработали то, что называем золотой карточкой. Она поступит в продажу очень-очень скоро за 5 миллионов долларов", — заявил Трамп.

Трамп отметил, что отличие "золотой карты" от традиционной зеленой карты заключается в простоте и прямоте механизма получения гражданства. Он заявил, что новая миграционная программа "лучшая и более изощренная", особенно учитывая экономическую компоненту.

Трамп заявил, что полученные от продажи "золотых карточек" деньги будут направлять на сокращение государственного долга США.

"СМИ и наши друзья из Демократической партии говорят, что нам нужны новые законы в этом плане (прим. — о мигрантах), но все, что нам было нужно — это новый президент", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что на сайте Белого дома опубликовали тезисы по речи президента США Дональда Трампа в Конгресс, в котором речь будет идти о войне в Украине.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп , выступая в Конгрессе, заявил о выходе США из различных международных соглашений.

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