Трамп представил программу продаж гражданства США за 5 млн долларов

Вырученные от продажи гражданства деньги будут направлять на сокращение государственного долга США.
Президент США Дональд Трамп объявил о начале работы миграционной программы, которая кардинально изменит правила получения американского гражданства.
Во время выступления перед Конгрессом Трамп заявил, что она программа, получившая название "золотая карта", предусматривает получение гражданства США за 5 миллионов долларов для инвесторов со всего мира.
"Мы очень детально разработали то, что называем золотой карточкой. Она поступит в продажу очень-очень скоро за 5 миллионов долларов", — заявил Трамп.
Трамп отметил, что отличие "золотой карты" от традиционной зеленой карты заключается в простоте и прямоте механизма получения гражданства. Он заявил, что новая миграционная программа "лучшая и более изощренная", особенно учитывая экономическую компоненту.
Трамп заявил, что полученные от продажи "золотых карточек" деньги будут направлять на сокращение государственного долга США.
"СМИ и наши друзья из Демократической партии говорят, что нам нужны новые законы в этом плане (прим. — о мигрантах), но все, что нам было нужно — это новый президент", — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что на сайте Белого дома опубликовали тезисы по речи президента США Дональда Трампа в Конгресс, в котором речь будет идти о войне в Украине.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп , выступая в Конгрессе, заявил о выходе США из различных международных соглашений.
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