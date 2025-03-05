Трамп презентував програму продажу громадянства США за 5 млн доларів

Отримані від продажу громадянства гроші будуть спрямовувати на скорочення державного боргу США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок роботи міграційної програми, яка кардинально змінить правила отриманні американського громадянства.

Під час виступу перед Конгресом Трамп заявив, що вона програма, яка отримала назву "золота карта", передбачає отримання громадянства США за 5 мільйонів доларів для інвесторів з усього світу.

"Ми дуже детально розробили те, що називаємо золотою карткою. Вона надійде в продаж дуже-дуже скоро за 5 мільйонів доларів", — заявив Трамп.

Трамп зазначив, що відмінність "золотої картки" від традиційної зеленої карти полягає в простоті та прямоті механізму отримання громадянства. Він заявив, що нова міграційна програма "краща та витонченіша", особливо враховуючи економічну компоненту.

Трамп заявив, що отримані від продажу "золотих карток" гроші будуть спрямовувати на скорочення державного боргу США.

"ЗМІ й наші друзі з Демократичної партії говорять, що нам потрібні нові закони в цьому плані (прим. - про мігрантів), але все що нам було потрібно — це новий президент", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що на сайті Білого дому опублікували тези з промови президента США Дональда Трампа до Конгресу, в якій буде йтися про війну в Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив про вихід США з різноманітних міжнародних угод.

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