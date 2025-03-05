Астрологічний прогноз на 5 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у вирішенні важливих професійних питань потрібно спиратися на інтуїцію – вона підкаже правильні відповіді на будь-які запитання.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи, бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому пускати їх на самоплив небажано

Харчування дня: у харчуванні потрібно дотримуватися міри.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати рослини.

Магія та містика дня: можна читати змови на залучення талану в коханні.

Сни дня: у снах цієї ночі містяться підказки щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна нікому давати свої речі – особливо одяг та взуття.

Цитата дня: «Іди проти вітру… І нехай тобі плюють у спину» (Хань Сян-цзи).

Читайте також: