Астрологический прогноз на 5 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в решении важных профессиональных вопросов нужно опираться на интуицию – она подскажет верные ответы на любые вопросы.
Символ дня: облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути, бронхи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому пускать их на самотек нежелательно
Питание дня: в питании нужно соблюдать меру.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно пересаживать домашние растения.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечения удачи в любви.
Сны дня: в снах нынешней ночи содержатся подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя никому давать свои вещи – особенно одежду и обувь.
Цитата дня: "Иди против ветра… И пусть тебе плюют в спину" (Хань Сян-цзы).
Читайте также:
- Гороскоп любви на март 2025 года
- Зодиакальный гороскоп на март 2025 года для всех 12 знаков
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 3-9 марта
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 3 по 9 марта