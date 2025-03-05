Астрологический прогноз на 5 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в решении важных профессиональных вопросов нужно опираться на интуицию – она подскажет верные ответы на любые вопросы.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути, бронхи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому пускать их на самотек нежелательно

Питание дня: в питании нужно соблюдать меру.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно пересаживать домашние растения.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечения удачи в любви.

Сны дня: в снах нынешней ночи содержатся подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя никому давать свои вещи – особенно одежду и обувь.

Цитата дня: "Иди против ветра… И пусть тебе плюют в спину" (Хань Сян-цзы).

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