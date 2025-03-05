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Астрологический прогноз на 5 марта

Астрологический прогноз на 5 марта

Облака - символ дня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в решении важных профессиональных вопросов нужно опираться на интуицию – она подскажет верные ответы на любые вопросы. 

Символ дня: облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути, бронхи. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому пускать их на самотек нежелательно

Питание дня: в питании нужно соблюдать меру. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно пересаживать домашние растения.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечения удачи в любви. 

Сны дня: в снах нынешней ночи содержатся подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Табу дня: нельзя никому давать свои вещи – особенно одежду и обувь. 

Цитата дня: "Иди против ветра… И пусть тебе плюют в спину" (Хань Сян-цзы). 

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