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Twitter разблокировал страницу Протасевича

Twitter разблокировал страницу Протасевича

TUT.by

До сих пор точно неизвестно, действительно ли страницу администрирует арестованный журналист.

Соцсеть Twitter возобновила заблокирован сегодня аккаунт основателя Telegram-канала Nexta, белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом говорится на странице Протасевича в микроблоге.

"Фух, мой аккаунт все-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно", — заявил Протасевич.

По его словам, аккаунт был заблокирован из-за "нарушение правил Twitter".

Кроме того, журналист рассказал, что решил завести себе новую страницу Instagram. Протасевич призывает пользователей присоединяться и смотреть его сторис.

Напомним:

  • 7 июля Протасевич под домашним арестом внезапно начал общаться в Twitter. Журналист отметил, что понемногу возвращается к жизни в интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра. Он сообщил, что находится под домашним арестом в загородном доме со своей девушкой.
  • Также Протасевича вывели на брифинг МИД Беларуси.
  • Ранее он появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью Протасевич дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.

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