Протасевич под домашним арестом внезапно начал общаться в Twitter

Он уверяет, что к нему не применяли пыток.
Задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который является соучредителем Telegram-канала Nexta, перевели под домашний арест и он внезапно начал общаться в Twitter.
Протасевич заметил, что понемногу возвращается к жизни в интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра.
Привет, чат! Я снова с вами!— Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021
Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z
"По поводу пыток. Ещё раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации", — написал он.
"Пока что не строю каких-то планов, да и идей не очень много", — добавил Протасевич.
Он сообщил, что находится под домашним арестом в доме за городом со своей девушкой.
"У меня таки тоже теперь аэрофобия. И это надолго", — резюмировал он.
Напомним, что Романа Протасевича вывели на брифинг МИД Беларуси.
Ранее он появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью Протасевич дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.
Читайте также:
- Девушку журналиста Романа Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.
- Впоследствии стало известно, что ее арестовали на два месяца. Затем белорусские силовики записали видео, где Сапега рассказала, что является редактором Telegram-канала, который публикует личную информацию о белорусских правоохранителей.
- Мать девушки обратилась за помощью к Путину, ведь София — гражданка РФ.