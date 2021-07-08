Протасевич под домашним арестом внезапно начал общаться в Twitter

Он уверяет, что к нему не применяли пыток.

Задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который является соучредителем Telegram-канала Nexta, перевели под домашний арест и он внезапно начал общаться в Twitter.

Протасевич заметил, что понемногу возвращается к жизни в интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

"По поводу пыток. Ещё раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации", — написал он.

"Пока что не строю каких-то планов, да и идей не очень много", — добавил Протасевич.

Он сообщил, что находится под домашним арестом в доме за городом со своей девушкой.

"У меня таки тоже теперь аэрофобия. И это надолго", — резюмировал он.

Напомним, что Романа Протасевича вывели на брифинг МИД Беларуси.

Ранее он появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью Протасевич дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.

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