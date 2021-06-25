Романа Протасевича вместе с девушкой Софией перевели под домашний арест — отец оппозиционера

Софию Сапегу, задержанную в Минске с Протасевичем, тоже перевели под домашний арест.
Задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который является соучредителем Telegram-канала Nexta, перевели под домашний арест. Его девушку Софию Сапегу также освободили из-под стражи, они находятся в арендованных квартирах.
Об этом заявил его отец Дмитрий в комментарии русской службе ВВС.
По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье. Родители Романа не видели.
"Мне сложно комментировать действия власти, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял", — сказал отец Романа.
По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в арендованной квартире. Впрочем, они не вместе, а в отдельных помещениях.
"Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство", — сказал он.
Отчим Софии Сергей Дудич добавил, что для ее семьи это шок и неожиданность.
Напомним, что Романа Протасевича вывели на брифинг МИД Беларуси.
Ранее он появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью Протасевич дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.
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