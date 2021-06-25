Софію Сапегу, затриману в Мінську із Протасевичем, теж перевели під домашній арешт.
Затриманого білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який є співзасновником Telegram-каналу Nexta, перевели під домашній арешт. Його дівчину Софію Сапегу також звільнили з-під варти, вони перебувають в орендованих квартирах.
Про це заявив його батько Дмитро у коментарі російській службі ВВС.
За словами Дмитра Протасевича, адвокати і влада як і раніше нічого не повідомляють родині. Батьки Романа не бачили.
"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Вони все одно під повним контролем влади, звинувачення з них ніхто не зняв", - сказав батько Романа.
За словами його батька, журналіст, як і Сапега, перебуває в орендованій квартирі. Утім, вони не разом, а в окремих помешканнях.
"Нам нічого не говорять про стан Роми, про його статус, це просто знущання", - сказав він.
Вітчим Софії Сергій Дудич додав, що для її родини це шок і несподіванка.
Нагадаємо, що Романа Протасевича вивели на брифінг МЗС Білорусі.
Раніше він з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В інтерв'ю Протасевич дав низку свідчень проти себе і своїх соратників. Роман розплакався під час інтерв'ю.
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