Дихати стане легше: синоптикиня розповіла, коли в Україні відступить спека

Гаряча погода триватиме увесь тиждень і у столиці.

Спека, яка цього тижня пануватиме в Україні й доходитиме до +35°, почне потроху спадати 27-28 червня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Так, за її прогнозом, у найближчі дні спека посилюватиметься, а опади у вигляді короткочасних дощів можливі лише у західних та південних регіонах. Послаблення спеки в Україні очікується в суботу у західних областях, у неділю, 27 червня, ще й у північних, а 28 червня сильної спеки в Україні не буде ніде, очікується 25-30°.

У Києві також тиждень буде гарячим, а легше дихати стане вже від 27 червня, температура з'їде до 25-27°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Метеозалежність: найближчого тижня українців "просмажить" спека

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