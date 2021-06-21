Дышать станет легче: синоптик рассказала, когда в Украине отступит жара

Горячая погода продержится всю неделю и в столице.

Жара, которая на этой неделе будут господствовать в Украине и доходить до +35°, начнет понемногу спадать 27-28 июня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, в ближайшие дни жара будет усиливаться, а осадки в виде кратковременных дождей возможны только в западных и южных регионах. Ослабление жары в Украине ожидается в субботу в западных областях, в воскресенье, 27 июня, еще и в северных, а 28 июня сильной жары в Украине не будет нигде, ожидается 25-30°.

В Киеве также неделя будет горячей, а легче дышать станет уже ос 27 июня, температура съедет до 25-27°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Метеозависимость: в ближайшую неделю украинцев "прокоптит" жара

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