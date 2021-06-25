Скорость ветра достигала 300 км в час: на Чехию обрушился мощный торнадо

В эпицентр стихии попали семь поселков.

Около 300 пострадавших и сметены ветром дома: юго-востоком Чехии пронесся мощный торнадо. Точное количество жертв стихии пока не известно. В регионе объявлено чрезвычайное положение, а под завалами домов ищут людей.

Подробнее о страшной стихии — в сюжете ТСН.Ранок 25 июня.

Скорость ветра достигала от 250 до 300 километров в час. В семи поселках, попавших в эпицентр стихии, дома разлетались вдребезги. Пострадавшие районы выглядят, как там произошла война. Счет травмированных идет на сотни. Назвать точное количество погибших чиновники пока не пытаются.

Переброшены авто, разбитые дома, вырваны с корнем деревья, оборванные провода и повреждены газопроводы — это оставила после себя стихия. Обесточены более 120 тысяч домов. В пострадавший регион Южной Моравии на помощь прибудут чрезвычайники со всей страны. Их задача — проверить, не остались ли под обломками домов люди.



Днем на место трагедии должен прибыть чешский премьер Андрей Бабиш. В регионе объявили чрезвычайное положение. Власти страны уже собирает помощь для пострадавших: сначала жителям пострадавших от стихии населенных пунктов выдадут по 2700 долларов компенсации.

Новости мира: юго-восток Чехии разорвал мощный торнадо

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