Наталия Мосейчук обратилась к российским пропагандистам

Она поблагодарила страны ЕС за отказ садиться за один стол переговоров с Путиным.

В конце последнего перед летним перерывом выпуска программы "Право на владу" Наталья Мосейчук обратилась к российским пропагандистам. Телеведущая призвала представителей "зомбоящика" не обсуждать Украину, а рассказывать о проблемах своего государства.

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Об этом она заявила в эфире программы 24 июня.

Наталья Мосейчук поблагодарила страны Евросоюза, которые отвергли предложение Меркель садиться за один стол переговоров с российским президентом Путиным, пока в Украине продолжается война.

"У нас здесь происходят такие "дуэли" со страной-агрессором. У нас есть параллельная война, так как время от времени нашу телевизионную программу обсуждают "за поребриком". Конечно, они будут обсуждать интервью президента и вычесывать то, что они любят вычесывать. Я хочу сказать большое спасибо лидерам стран Европейского Союза, которые все же придерживались гигиены и не хотят садиться за один стол с президентом Путиным, и говорят о том, что саммит Россия-ЕС невозможен, пока в Украине продолжается война", — отметила телеведущая.

Также Наталья Мосейчук обратилась и к российским пропагандистам: "Касательно "зомбоящика", который каждый вечер обрабатывает свой народ дерьмом — я имею в виду русский народ. Уважаемые, либо не уважаемые, русские! Вы лучше расскажите, как умирает ваше село, названное в честь вашего президента Путина. Вы лучше расскажите о ходе дела в Гааге, о убийстве 300 человек в малазийском "Боинге". Вы лучше расскажите о том, как живёт Россия "за поребриком", потому что у вас за поребриком начинается "Китайская народная республика" — и очевидно, вас то, что происходит за Уралом, не интересует. Вы лучше расскажите о провале вашей вакцинации, потому что у вас в Москве не хватает коек. Вы также расскажите о своих нацистах, которых нанимают для мордобоя власть имущие. Вы расскажите о том, как в вашей идеологии уживаются убиенный царь-батюшка и Владимир Ильич Ленин. Ну и расскажите, почему вашего президента не хотят видеть в приличном обществе".

Наталья Мосейчук обратилась к российским пропагандистам

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз создать формат для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Иного способа решить конфликты Меркель не видит. Также Ангела Меркель выразила желание пригласить лидера России на саммит с лидерами ЕС. На что ряд лидеров стран ЕС сразу отреагировали негативно.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудили и отклонили инициативу Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным.

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