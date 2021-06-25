Вона подякувала країнам ЄС за відмову сідати за один стіл переговорів з Путіним.

Наприкінці останнього перед літньою перервою випуску програми "Право на владу" Наталія Мосейчук звернулася до російських пропагандистів. Телеведуча закликала представників "зомбоящика" не обговорювати Україну, а розповідати про проблеми своє держави.

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Про це вона заявила в ефірі програми 24 червня.

Наталія Мосейчук подякувала країнам Євросоюзу, які відкинули пропозицію Меркель сідати за один стіл переговорів з російським президентом Путіним, допоки в України триває війна.

"У нас тут відбуваються такі "дуелі" з країною-агресором. У нас є паралельна війна, тому що час від часу нашу телевізійну програму обговорюють "за порєбріком". Звичайно, вони будуть обговорювати інтерв'ю президента і вичісувати те, що вони люблять вичісувати. Я хочу сказати велике дякую лідерам країн Європейського Союзу, які все ж таки дотрималися гігієни і не хочуть сідати за один стіл з президентом Путіним, і говорять про те, що саміт Росія-ЄС неможливий, доки в Україні триває війна", - наголосила телеведуча.

Також Наталія Мосейчук звернулася і до російських пропагандистів: "Щодо "зомбоящика", який кожного вечора обробляє свій народ лайном - я маю на увазі російський народ. Шановні, або не шановні, росіяни! Вы лучше расскажите, как умирает ваше село, названное в честь вашего президента Путина. Вы лучше расскажите про ход дела в Гааге про убийство 300 человек в малазийском "Боинге". Вы лучше расскажите о том, как живёт Россия "за поребриком", потому что у вас за поребриком начинается "Китайская народная республика" - и очевидно, вас то, что происходит за Уралом, не интересует. Вы лучше расскажите про провал вашей вакцинации, потому что у вас в Москве не хватает коек. Вы также расскажите про своих нацистов, которых нанимают для мордобоя власть имущие. Вы расскажите о том, как в вашей идеологии уживаются убиенный царь-батюшка и Владимир Ильич Ленин. Ну и расскажите, почему вашего президента не хотят видеть в приличном обществе".

Наталія Мосейчук звернулася до російських пропагандистів

Нагадаємо, напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Євросоюз створити формат для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Іншого способу вирішити конфлікти Меркель не бачить. Також Ангела Меркель висловила бажання запросити лідера Росії на саміт з лідерами ЄС. На що низка лідерів країн ЄС одразу відреагували негативно.

Як повідомив Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела, глави держав і урядів Євросоюзу на саміті в Брюсселі обговорили і відхилили ініціативу Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про проведення зустрічі лідерів країн Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним.

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