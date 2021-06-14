В Беларуси рассказали, по каким статьям обвиняют Протасевича и Сапегу

Протасевича обвиняют в организации беспорядков и разжигании социальной розни

Задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича обвиняют по трем статьям уголовного кодекса Беларуси.

Об этом сообщил председатель следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора во время пресс-конференции.

Протасевича обвиняют:

в организации массовых беспорядков,

нарушении общественного порядка,

разжигании социальной вражды и розни.

Также Гора добавил, что белорусские силовики "выясняют источники финансирования" Telegram-канала Nexta, сооснователем которого был Протасевич.

Девушке Романа Протасевича, россиянке Софии Сапеге выдвинули подозрение по одной статье — "участие в массовых беспорядках".

По другому уголовному делу Сапега уже была привлечена в качестве обвиняемой. Это "разжигание социальной вражды и розни". Все из-за того, что Сапега якобы была организатором Telegram-каналов, на которых публиковали имена и данные белорусских силовиков и госслужащих.

Напомним, что Романа Протасевича вывели на брифинг МИД Беларуси.

Ранее он появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью Протасевич дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.

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