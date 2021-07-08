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Украина сможет получить от союзников противокорабельные ракеты

Украина сможет получить от союзников противокорабельные ракеты

УНИАН

Такие надежды в Вильнюсе выразил министр обороны Андрей Таран.

Противокорабельные ракеты может получить Украина от союзников в следующем году.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что их установят на малых боевых кораблях, чтобы создать так называемый "москитный флот". Такие надежды в Вильнюсе выразил министр обороны Андрей Таран. Там сейчас проходит международная конференция по вопросам реформ в Украине. Среди обсуждаемых тем — реформы СБУ и четкое определение вертикали военного управления. Эти вопросы чувствительны для НАТО, об этом заявил помощник генсека Альянса по вопросам безопасности Джеймс Аппатурай.

Конференцию по вопросам реформ в Украине ранее уже проводили в Великобритании, Дании и Канаде, собирая международное сообщество для обсуждения необходимых изменений для развития нашего государства.

Новости мира: Украина сможет получить от союзников противокорабельные ракеты

Новости мира: Украина сможет получить от союзников противокорабельные ракеты