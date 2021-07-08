Маск показал впечатляющее видео приземления ракеты Falcon

Ранее посадку можно было видеть в плохом качестве.

Маск поделился впечатляющим видео приземления ракеты Falcon-9.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июля.

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Видеоролик он опубликовал в своем Твиттере. На кадрах вблизи можно увидеть момент приземление ракеты на площадку. За несколько часов видео просмотрели почти три миллиона раз.

К слову, ранее посадку можно было видеть в плохом качестве во время прямой трансляции космического агентства.

Как сообщалось, ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 52 миниспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink. Это уже 28 запуск на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 году в рамках проекту Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоящую из тысяча шестьсот семьдесят пять космических аппаратов.

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